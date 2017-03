Senadores Gladson Cameli e Sergio Petecão se solidarizam com a família Viana, após morte de Wildy Viana

João Renato Jácome - 14/03/2017 08:52:25

Os senadores da República, Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSd), se solidarizaram com a família Viana após a morte do ex-deputado federal Wildy Viana, de 87 anos, ocorrida nesta segunda-feira, dia 13, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Em apenas duas linhas, o senador Petecão escreveu o seguinte: “os meus sentimentos ao governador Tião Viana, ao senador Jorge Viana e toda sua família pelo falecimento de seu pai, o senhor Wildy Viana”. Petecão já foi da base de apoio do Partido do Trabalhadores, mas abandonou a Frente Popular há alguns anos.

Já o senador Gladson Cameli, principal nome para disputar o Palácio Rio Branco em 2018, preferiu elogiar os serviços prestados por Wildy ao Acre, destacando que ele foi um homem “nobre e autêntico”, que será amado sem exceção por seus familiares.

No final, Cameli escreveu que é um amigo de Sebastião e Jorge Viana. “Um abraço sincero e fraterno”, finalizou o senador.