Secretário Emylson Farias é o preferido de Sebastião Viana

Luis Carlos Moreira Jorge - 14/03/2017 06:35:58

“O nome preferencial que, o Tião Viana está trabalhando para ser o candidato a governador pela FPA é o do secretário de Segurança, Emylson Farias (foto)”. A afirmação foi feita ontem à coluna por um dos parlamentares que integra o círculo fechado do poder petista. As aparições em todas as inaugurações de obras estaduais são uma estratégia de melhorar a sua imagem pública, arranhada pela violência que domina a cidade. Segundo a fonte privilegiada, o governo tem 50 milhões em caixa e outros 70 milhões de emendas, que serão aplicadas na melhoria do sistema de segurança pública até 2018. “Com isso poderemos resolver os problemas da pasta”, diz. Lembrou ainda que, o governador Tião Viana tem sido um revelador de talentos políticos, citando Marcus Alexandre, Nazaré Araújo, Socorro Nery e tantos outros. O posicionamento da chamada “Casa Rosada” foi uma resposta bem clara ao senador Jorge Viana (PT), que defende que o candidato seja o prefeito Marcus Alexandre e condena o que chama de “laboratório”, no caso o lançamento de outros nomes na opinião pública

Outros nomes

Segundo a coluna foi informada, e isso já ficou claro na nota distribuída pelo setor de comunicação do governo, serão testados também ao longo das rodadas de pesquisas, as aceitações dos nomes da vice-governadora Nazaré Araújo e do deputado Daniel Zen (PT).

Quando radicaliza, não recua

Perguntando ontem a políticos ligados ao governador Tião Viana se esta candidatura do Emylson Farias era “balão de ensaio” e, recebi como resposta: “pior é que não é, quando o governador coloca uma coisa na cabeça, radicaliza, não escuta ninguém, e não tem quem tire”.

Uma bela porcaria

Não encontro outra palavra para qualificar o trânsito de Rio Branco, além de porcaria é uma bagunça generalizada. No horário de 11 horas se levava ontem da frente do jornal “TRIBUNA” até á sede da PMRB 45 minutos de engarrafamento. Para que serve mesmo a RBTRANS? Não é para buscar soluções técnicas para desafogar o trânsito ou é para ser cabide de emprego?

Bagaça eterna

O pior é que finda ano e entra ano e ninguém consegue dar um jeito nesta bagaça, cacete? É muito cômodo se ficar falando de “mobilidade urbana” e mil teorias, que nunca vão para a prática. O trânsito entre 11 horas e 13 horas vira um inferno no centro da cidade. Para multar nos estacionamentos a turma é de uma eficiência sem tamanho.

Meus pêsames

Quero levar ao senador Jorge Viana, ao governador Tião Viana, à Silvinha, dona Silvia e a toda família Viana, os votos de imenso pesar pelo falecimento do patriarca Wildy Viana das Neves, ocorrido ontem. Que Deus os conforte e receba o Wildy em sua última morada para que descanse em paz.

História política

Wildy Viana das Neves foi vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de Agricultura do Acre e teve grande militância política no período que sucedeu a passagem do Acre a Estado. Wildy viveu o tempo em que o político se elegia pela qualidade e não pela compra de votos. Não se conhece dele um ato político desabonador à sua honra.

Fiscalizando recursos

O deputado federal Léo de Brito (PT) esteve visitando as unidades de saúde municipal, para as quais destinou mais de 1 milhão de reais de emenda parlamentar. Assim é que devia ser feito: destina o recurso, mas fiscaliza a sua aplicação. O Léo tem sido um bom parlamentar.

Problema sério

A informação que a coluna tem é que o Estado se encontra no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se contratar o teto é ultrapassado e o governador Tião Viana fica sujeito a uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa. É o que pensa o TCE.

Candidato nato

O deputado federal Major Rocha (PSDB) defende que o senador Sérgio Petecão (PSD) seja considerado “candidato nato” e que só a segunda vaga ao Senado seja disputada para saber quem será o candidato a senador. Defende que rodadas de pesquisas sirvam de definição.

Posições contrárias

Os candidatos a senador Márcio Bittar (PSDB) e Tião Bocalon (DEM) não aceitam a tese de “candidatura nata”, querem o senador Sérgio Petecão (PSD) se submetendo às pesquisas.

Novo complicador

Para complicar ainda mais o quadro para senador dentro da oposição o PMDB já se manifestou que tem o direito de ter um candidato ao Senado, que sairá entre o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) e o deputado federal Flaviano Melo (PMDB). Com isso, engrossou o angu de caroço.

Bem cotado

O mais cotado para ser o vice na chapa do senador Gladson Cameli (PP) que disputará o governo é o Conselheiro do TCE, Antonio Malheiros, um nome da mais extrema confiança da família Cameli, o que daria um equilíbrio à dobradinha na idade e competência técnica.

Muito simples

A secretaria municipal Lidiane Cabral, defendeu o “cotocaço” de um grupo de jovens em frente ao quartel da PM como “normal”. Não entro no mérito, mas já que diz ser “normal”, por qual razão não fazer uma nova apresentação da turma, na porta do gabinete do prefeito Marcus Alexandre. Se isso é “normal” e é arte, não vejo problema algum na repetição do gesto na PMRB. Ou não?

Falta o principal

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) estuda pedir o impeachment do governador Tião Viana, por ter ferido a Lei de Responsabilidade Fiscal. A oposição não tem número a sua aprovação. Deve apresentar o pedido em uma das sessões o mais breve possível na Aleac.

Bicho vai pegar

Está na bica para ser divulgada a lista dos que pegaram dinheiro de propinas e foram grampeados na Lava-Jato. Está sendo prevista para ser divulgada nas próximas horas.

Velhas caras

Nota-se o cansaço da população das velhas caras como Aécio Neves, FHC, Lula, Marina, Serra, Sarney, Renam Calheiros, Michel Temer e Dilma. Já deram o que tinham o de dar. O novo presidente vai acabar sendo uma cara nova sem ligações históricas com a política e os políticos tradicionais. O seu legado, a velha turma já deixou: um país destruído moral e economicamente.

CPI mantida

Os vereadores devem instalar esta semana a CPI do Transporte Público, com os partidos indicando quem fará parte da sua composição. A oposição vai reivindicar indicar o Relator, mas é improvável que venha conseguir, a base do prefeito é amplamente majoritária.

Qual o problema?

Em todo mundo existem os partidos de direita, alguns chegando ao poder como nos EUA. Qual o problema de ter um Jair Bolsonaro de candidato à presidência? Só pode ser candidato quem é do nosso agrado? Democracia implica em pluralidade. Quem quiser votar no Bolsonaro vota e quem não quiser, não vota. Não vejo motivo para o debate estéril.

Chapa vai esquentar

A chapa vai esquentar na política acreana com as delações da Odebrecht.

Fora de cogitação

O PRB não deixa a FPA na eleição do próximo ano. O grupo dominante da deputada Juliana Rodrigues (PRB) nem discute a possibilidade. Tem gente negociando o PRB em troca de ir para a oposição, sem ter o partido na sua prateleira. Não se promete o que não se tem ao dispor.

Duas fanfarronices

O ministro Blairo Maggi acabou ontem com a fanfarronice de uma ferrovia passando pelo Acre até os portos do Pacífico, no Peru. Lembro outra grande fanfarronice, a de que o Acre seria uma das sedes da Copa do Mundo, e na qual muita gente embarcou e apoiou publicamente.

Matança continua

A matança continua em Rio Branco. Não se sabe até aonde isso vai parar. O Iraque é aqui.

Criando fatos

O senador Gladson Cameli (PP) tem feito o que é para fazer numa pré-campanha, criar agendas positivas para aparecer na mídia. Na política, quem se esconde desaparece.

Campanha rasgada

Quem também está em campanha rasgada pelo interior é o ex-prefeito Tião Bocalon (DEM), que espera com as

visitas deixar o seu nome em evidência para quando vierem as pesquisas para o Senado. Tem dito que só as pesquisas brecam a sua postulação de ser senador.

Partido cartorial

Até aqui, no Acre, o SOLIDARIEDADE era um partido cartorial, só servia para barganhas. A presidente Márcia Bittar tem conseguido dar vida orgânica à sigla, com a montagem de chapas para deputado estadual e federal. Sua sede está preste a ser inaugurada.

Cedo para o debate

O presidente do PMDB, deputado federal Flaviano Melo, deu o seu recado deque o PMDB terá candidato ao Senado e recolheu-se. Flaviano sabe com a sua experiência que, o debate agora é improdutivo. É assunto para o meado do próximo ano.

Carta fora do baralho

Mesmo sendo o melhor nome hoje do PT, o prefeito Marcus Alexandre não está no jogo porque já comunicou à cúpula petista que prefere cumprir todo o seu mandato. Segundo os seus assessores, isso é “irreversível”. Se os nomes do laboratório do governador Tião Viana não funcionarem a tendência é que haja pressão para que Marcus dispute o governo. É uma candidatura de alto risco, por a oposição está unida em torno de um nome simpático, como o do senador Gladson Cameli (PP). Além disso, Marcus teria que deixar a PMRB 6 meses antes.