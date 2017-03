Publicado edital para seleção de 50 professores para o o Jordão

Da redação ac24horas - 14/03/2017 07:30:38

A Prefeitura Municipal de Jordão publicou nesta segunda-feira (13) a abertura de uma seleção simplificada para o provimento de 50 vagas para professores para a cidade de Jordão. O processo seletivo simplificado é para selecionar professores temporários para zona rural e anos iniciais (1º ao 5º Ano) e finais do ensino fundamental (6º ao 9º Ano).

A seleção tem prazo de 10 meses, com início a partir da data de publicação da homologação do resultado final e pode ser prorrogado por mais 10 (dez) meses no ano subsequente, dependendo das necessidades do município.

O Número de vagas poderá ser ampliado de acordo com as necessidades que venham a surgir durante o ano letivo. Inicialmente são previstas 50 vagas distribuídas entre os cargos de:

Fundamental I (1º ao 5º ano) Ensino de Campo/rural: 30 Vagas – R$ 1.304,00

Fundamental II (6º ao 9º ano) Ensino do Campo/rural: 20 Vagas – R$ 1.043,00

O edital completo pode ser visto na edição desta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), páginas 79-83.