Professores promovem debate sobre a reforma previdenciária

Da redação ac24horas - 14/03/2017 10:57:41

O professores da Unviersidade Federal do Acre (Ufac) promovem nesta quarta-feira, 15, na sede da Adufac a partir das 9h, uma roda de conversa sobre a reforma previdenciária. O tema do debate será “O impacto da reforma da previdência na sua vida”. Até agora, esta é a única mobilização de avaliação das priopostas prevista para acontecer no Acre para discutir o assunto.