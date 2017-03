Produtores rurais de Porto Walter são beneficiados com energia elétrica 24 horas por dia

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 14/03/2017 08:28:24 Corresponde no Vale do Juruá

Moradores da comunidade Besouro, no município de Porto Walter, comemoraram neste domingo, 12, a chegada do programa Luz para Todos. O prefeito Zezinho Barbary (PMDB), acompanhado de vereadores e secretários, esteve na localidade, e ressaltou que a partir de agora será possível abastecer diariamente a comunidade com água encanada.

Barbary também reafirmou o compromisso de inaugurar um posto de saúde na localidade. “Enfrentamos juntos o desafio de fazer chegar até aqui o Luz para Todos, e continuamos de mãos dadas com os nossos vereadores, com a comunidade e, sobretudo, com os nossos representantes em Brasília”, disse ele.

Maria Arlete da Silva, que vive no Besouro há mais de 15 anos, falou sobre a importância das obras realizadas pela prefeitura de Porto Walter. “A abertura do ramal foi uma das benfeitorias que melhoraram a nossa condição de vida, já que com ele podemos escoar a produção”, frisou.

O prefeito garantiu que outras comunidades rurais de Porto Walter serão contempladas com energia elétrica.