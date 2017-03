Prefeitura de Santa Rosa abre 228 vagas de nível médio e superior

Da redação ac24horas - 14/03/2017 07:28:15

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus vai revolucionar a cidade: foram abertas 228 vagas de contrato provisórios para o setor de educação municipal. Com cerca de seis mil habitantes e sem acesso por via terrestre, as vagas anunciadas representam uma verdadeira revolução em termos de geração de renda e ocupação de mão de obra na cidade.

A Lei Nº. 01/2017 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira (13), páginas 116 a 118, onde pode ser lida em sua íntegra.

O prazo máximo das contratações será de até um ano e prorrogada por mais um período igual. Os contratos não gerarão vínculo estatutário ou celetista com a municipalidade. E ainda: quem não cumprir com o período do contrato, ficará impedido de concorrer em qualquer outro processo seletivo simplificado do Município de Santa Rosa do Purus no ano seguinte ao abandono do cargo/função.

A taxa de inscrição é prevista para ser de R$ 20,00 para os cargos de nível fundamental completo, R$ 35,00 para os de ensino médio completo e, R$ 50,00 para os de ensino superior ou equivalente.