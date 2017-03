Policial é esfaqueado por bandidos que tentam roubar arma no AC

Um policial civil de Brasiléia, Francisco Wanderlei Barbosa, sofreu uma tentativa de roubo dentro de casa, na noite desta segunda-feira, dia 13. Dois homens invadiram a residência armados com facas e anunciaram o assalto. Eles queriam roubar a arma do agente de polícia.

Wanderlei entrou em luta corporal com um dos meliantes e foi ferido por duas vezes no rosto e um dos braços. Sem conseguir roubar a arma, os criminosos fugiram sem deixar pistas. Mas a polícia já trabalha com algumas informações, e os suspeitos podem ser presos a qualquer momento.

Um dos vizinhos foi quem chamou o socorro para o policial. Wanderlei foi levado ao Hospital Raimundo Chaar, também em Brasiléia. As suspeitas apontam a dois menores que já haviam sido apreendidos na semana passada, mas foram liberados.