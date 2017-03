Policia prende assaltante em Rio Branco

Assessoria - 14/03/2017 14:39:27

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC) prendeu na tarde desta segunda-feira, 13, Melisson Douglas do Nascimento, 24, em cumprimento ao mandado de prisão por roubo majorado, (roubo com emprego de arma de fogo). A prisão de Douglas foi ao bairro Tancredo Neves.

De acordo com o coordenador do NECAPC, Delegado Karlesso Nespoli, o homem foi preso após trabalho de investigação que teve inicio no último fim de semana. “De posse do mandado de prisão, iniciamos as investigações que apontou o esconderijo de Douglas, foi quando fechamos o cerco e conseguimos prender o individuo “, disse Karlesso.

A investigação é fruto do trabalho da Delegacia de Investigações Criminais (DIC), que com a ajuda da Justiça conseguiu prende Melisson Douglas, com um mandado de prisão preventiva. Após ser ouvido pela autoridade policial, o acusado foi encaminhado ao presídio e colocado a disposição da Justiça.