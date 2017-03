Nível do Rio Juruá aumenta 11 centímetros em menos de 24 horas em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 14/03/2017 14:51:20 Corresponde no Vale do Juruá

Apesar de ainda continuar abaixo da cota de transbordamento, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, amanheceu nesta terça-feira, 14, onze centímetros mais cheio do que estava ontem, às 18h30, segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros.

Indagado se o aumento repentino é preocupante, Barros afirmou que o Corpo de Bombeiros está sempre preparado para quaisquer eventualidades, e que o manancial continua sendo monitorado diariamente.

Em 48 horas choveu 94 milímetros nas cabeceiras do rio, informou ainda o subcomandante dos Bombeiros na região.