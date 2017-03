Momento de dor humaniza política acreana

Nelson Liano Jr. - 14/03/2017 06:41:53

O falecimento do pai do governador Tião Viana (PT) e do senador Jorge Viana (PT), ex-deputado Wildy Viana, provocou uma reação inesperada no meio político do Estado. Mesmo os principais adversários dos irmãos Vianas publicaram nas rede sociais e meios comunicações notas de pesar homenageando o patriarca da família. Uma evolução, afinal as diferenças políticas devem ficar para os palanques. A dor de uma perda familiar é igual para todos os seres humanos. A morte campeia a todos que nunca estão preparados para verem os seus entes queridos partirem. Deveriam aproveitar esse momento de solidariedade para transformá-lo numa constante na política acreana. Tenho certeza que a população teria muito a ganhar com isso.

Legado

Além de ter sido deputado, Wildy, teve dois filhos em destaque na política contemporânea acreana. Gostando ou não das posições de Jorge e Tião, eles escreveram páginas significativas para a sociedade do Estado e do Brasil. Esse é o legado maior do patriarca da família Viana que despertou o gosto pela política nos filhos.

Até tu…

O ex-deputado Calixto (PSD), um dos maiores adversários dos Vianas, tornou pública uma nota de solidariedade. O mesmo aconteceu com o deputado federal Major Rocha (PSDB). Também o deputado federal Flaviano Melo (PMDB), o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB), os senadores Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSD), entre muitos outros adversários políticos se manifestaram pelo falecimento de Wildy Viana.

O natural

Evidentemente que todos os setores da política acreana se manifestaram, principalmente, o próprio PT e os partidos aliados da FPA. É um momento reflexivo para todos os políticos. Afinal, só resta aquilo que fazemos para ajudar aos nossos semelhantes. Depois da partida para o plano espiritual toda a vaidade e desejo se dissolvem no infinito seja quem for.

Momento de silêncio

Quero registrar aqui também a minha solidariedade ao Jorge, Tião e Sílvia e aos netos do senhor Wildy. Teria várias notas sobre política, mas acho que o momento é de silêncio. A vida irá continuar e espero que essa nova tendência diplomática e humanitária que tenho sentido mais presente na nossa vida política se mantenha e se desdobre em outros momentos de união.