Moisés Diniz diz que votará pelo fim do foro privilegiado em BSB

Da redação ac24horas - 14/03/2017 08:34:52

Após ler no ac24Horas que toda a bancada federal do Acre está indecisa quanto ao fim do foro privilegiado para autoridades e políticos, o deputado Moisés Diniz, anunciou que votará pelo fim do benefício quando a PEC for colocada em pauta.

“Votarei para extinguir o foro privilegiado e permitir que as autoridades (inclusive eu) sejam julgadas pela mesma Justiça (instância) que julga o povo”, afirmou Diniz.

O Mapa do Fim do Foro Privilegiado sustenta que nenhum deputado ou senador acreano tem posição definida sobre o tema.

Moisés compela que os argumentos a favor do foro privilegiado “são falsos, não servem para proteger contra injustiças, protegem injustiças”. Segundo ele, o foro historicamente, tem protegido corruptos e não autoridades íntegras.

Ele ainda relacionou as propostas que tratam do foro em tramitação no Congresso.