Jovens que sonham em serem militares visitam quartel da PMAC

Da redação ac24horas - 14/03/2017 07:32:50

Na manhã desta segunda-feira, 13 de março, dois jovens que sonham em ser policial militar realizaram uma visita as dependências do Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Acre (PMAC), localizado no centro da capital acreana. Maicon Oliveira e Gilson Amorim foram recepcionados pelo Assessor de Comunicação da PMAC, capitão Felipe Russo e do oficial de serviço de dia, 2º tenente Joyb Ramos.

Para Maicon Oliveira, que está se preparando para prestar a prova do Concurso Público da PMAC, no dia 23 de abril, a visita é uma oportunidade de conhecer o local de trabalho de pessoas, que dão a vida para proteger o cidadão. “Tenho um sonho desde criança em ser policial e poder visitar este quartel é uma satisfação enorme, pois sei da importância do trabalho destes profissionais em servir a nossa sociedade”, disse o rapaz