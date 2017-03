Jornalista acreano lança biografia de Juvenal Antunes no nordeste

14/03/2017

O jornalista e escrito Antônio Stélio está lançando no Rio Grande do Norte a primeira biografia do poeta Juvenal Antunes, que passou boa parte da vida no Acre, onde ganhou até estátua de bronze em frente ao Cine Teatro Recreio, na Gameleira. Juvenal Antunes atuou como promotor público e ficou famoso pela poesia e pela vida libertina. Stélio morava em Rio Branco mudou-se há três anos para Natal para tratar da saúde.

“O Anjo Devasso” (editora Sebo Vermelho) é, nas palavras de Stélio, uma biografia romanceada do poeta que nascido em família aristocrata, mas levando a vida como plebeu, Juvenal Antunes de Oliveira nasceu no engenho Oiteiro, em Ceará-Mirim, no dia 29 de abril de 1883, formou-se em Direito na Faculdade de Recife e viveu no Rio Grande do Norte até 1912, quando se mudou para o Acre por razões não esclarecidas.

Em toda a sua vida, Juvenal Antunes publicou apenas dois livros de poemas. O primeiro no Rio Grande do Norte, “Cismas”, em 1909; e o segundo em Rio Branco, capital do Acre, “Acreanas”, em 1922, obra rara de ser encontrada no estado, mas que faz parte do acervo do jornalista e colunista do NOVO, Vicente Serejo, autor do prefácio de “O Anjo Devasso”.