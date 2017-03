Internauta mostra, em vídeo, ônibus atolado na 364

Da redação ac24horas - 14/03/2017 14:48:29

O pastor Gleyciano Rodrigues, publicou nas redes sociais fotos e um vídeo de 45 segundos, onde mostra um ônibus atolado na BR 364, próximo a cidade de Feijó.

No vídeo, um grupo de onze homens, todos passageiros do coletivo, empurram o carro tentando tira-lo de um atoleiro na rodovia. Os passageiros fazem força, mas não conseguem remover o veículo.

Rodrigues narrou, em outro vídeo, que o ônibus atolou outras vezes, antes de cair no buraco mostrado nesta reportagem. O coletivo saiu de Rio Branco na noite de ontem (13), com previsão de chegada em Feijó as 4 horas da manhã de hoje, mas devido as péssimas condições da rodovia, a viagem atrasou em mais de seis horas.

Na última sext feira(11), uma caravana convocada pelo DNIT fez uma inspeção na rodovia, numa viagem de Cruzeiro do Sul até a capital Rio Branco.