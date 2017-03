Forças de Segurança recuperam arma de fogo de policial civil

Da redação ac24horas - 14/03/2017 12:47:40

As Polícias Civil e Militar do município de Brasileia agiram rápido e recuperaram a pistola do policial civil vítima de tentativa de latrocínio na noite desta segunda-feira, 13. Na ação, Francisco Costa dos Santos, 19 anos, foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido acusados do crime.

De acordo com os policiais, os dois acusados renderam a vítima e desferiram contra ela várias facadas no rosto, e levaram sua pistola calibre ponto 40 com dez munições intactas. Após o crime, a dupla fugiu para Epitaciolândia.

As equipes fizeram um trabalho de investigação e descobriram onde os autores estavam. Com o local cercado, os acusados ainda tentaram fugir, mas foram capturados. A arma de fogo foi apreendida com Francisco Costa e as facas estavam na residência usada como esconderijo.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Geral do município de Brasileia para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.