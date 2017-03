Ex-governador Binho Marques apanhou na rua em protesto em Xapuri e Wildy Viana o ajudou

O ex-governador Binho Marques relatou nesta terça-feira, 14, que chegou a tomar uma surra no meio da rua em Xapuri ao protestar contra o desvio da merenda do Projeto Seringueiro, que ele coordenava naquele município. Os alimentos não chegavam às escolas dirigidas por Binho Marques e ele recorreu ao então secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Wildy Viana, para conseguir levar a merenda direto de Rio Branco para os seringais de Xapuri.

“Para minha surpresa, o Secretário não só recebeu aquele garoto magrelo do PT, mas ouviu suas lamúrias e respeitosamente atendeu seu pedido. Naquele dia, mais que o caminhão, a merenda ou os compromissos com a educação, o Secretário abrandou a dor (indescritível) de um jovem humilhado e já quase desencantado com a vida. Acho que Seu Dico nem percebeu a dimensão de seu gesto, mas eu nunca deixei de ter carinho por ele”, conta o ex-governador.

O ex-secretário de Desenvolvimento Agrário citado por Binho faleceu nesta segunda-feira, 13.