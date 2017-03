Em Xapuri, Emylson Farias anuncia implantação de ciclovias

João Renato Jácome - 14/03/2017 10:22:40

Nesta segunda-feira, dia 13, um fato inusitado aconteceu em Xapuri, no Vale do Alto Acre: o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, foi à cidade para anunciar a a implantação de ciclovias no município. Com ele estava também o diretor-geral do Departamento de Trânsito, Pedro Longo.

Segundo o governo, a proposta é implantar na cidade uma malha de 12 quilômetros, como forma de estimular o ciclismo na cidade. Mas o pacote de ações inclui também a revitalização e manutenção da Estrada da Borracha, que liga a cidade à BR-364, e vias de acesso às ruas Coronel Brandão e 24 de Janeiro, incluindo sinalização e urbanização.

Para Bira Vasconcelos (PT), isso demonstra um “olhar diferenciado que o governo do Acre tem com a cidade de Xapuri”, disse à imprensa. Já o secretário de Segurança, Emyson Farias, acredita que “avançar com o ciclismo é segurança primária”. Mas nem todos da cidade concordam com isso.

Eduardo Félix, de 26 anos, disse que o município de precisa de muito mais que ciclovias. “Aqui faltam serviços importantes. A rede de telefonia é péssima. É disse que a gente precisa. Nossos governantes precisam fiscalizar e exigir que as grandes empresas prestem um bom serviço. Aqui, a gente quer emprego, não ciclovia”, reclamou.