Corpo de Wildy Viana é sepultado em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/03/2017 12:19:40

O corpo de seu Wildy Viana, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, foi sepultado na manhã desta terça-feira, 14, no Cemitério São João Batista, em Rio Branco, com honrarias, salva de tiros e forte comoção.

O caixão com seu Wildy foi conduzido do carro da funerária até o lugar do sepultamento pelos filhos Jorge e Sebastião Viana e os netos de seu Wildy, Diego, Tiago e Virgílio.

Ele foi sepultado no mesmo túmulo do filho, Wildy Filho.

Wildy Viana Neves morreu nesta segunda-feira, 13, aos 87 anos, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações respiratórias. Ele foi internado na noite da quarta-feira passada com princípio de insuficiência respiratória e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.