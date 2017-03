Celso Jerônimo toma posse no cargo de procurador de Justiça

Assessoria - 14/03/2017 14:31:28

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) empossou, nesta segunda-feira, 13, em sessão solene do Colégio de Procuradores, o promotor Celso Jerônimo de Souza no cargo de procurador de Justiça. A cerimônia foi prestigiada por membros e servidores do MPAC, familiares do empossado e autoridades convidadas.

Após a prestação de compromisso regimental e a leitura do termo de posse, Celso Jerônimo recebeu a carteira funcional de procurador de Justiça e a Medalha do Ministério Público. No discurso, relembrou sua trajetória no Ministério Público do Acre, que iniciou em janeiro de 1997, agradeceu aos amigos, familiares e servidores de sua equipe.

“Farei o meu melhor no exercício do cargo ora investido, tendo consciência da sua importância e nobreza, procurando honrar, dignificar e corresponder em plenitude à missão conferida ao Ministério Público, servindo da melhor maneira possível ao seu destinatário, a sociedade”, disse.

No dia 16 de fevereiro, Celso Jerônimo de Souza foi promovido ao cargo de procurador de Justiça por merecimento durante sessão ordinária do Conselho Superior.

O merecimento nas remoções e promoções é aferido conforme desempenho e critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das funções ministeriais, entre outros. Também são avaliados, por exemplo, a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública e particular e o conceito de que goza na comarca, sua participação em projetos de planejamento estratégico.

Posse acrescenta valor à Instituição, diz procurador-geral

O procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque iniciou seu discurso com trechos da música Amigo, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, para homenagear o empossado e também falou da vida simples de Celso Jerônimo no interior de Minas Gerais e Paraná. Segundo ele, mais que amigo, o novo procurador era um parceiro de ideais.

“Somos alinhados ideologicamente e aqui, posso dizer, que somos do mesmo lado, lutamos pelas mesmas causas. Conseguimos, juntos, passar pelos processos de escolha para dirigir o Ministério Público do Acre em 2013 e 2015, de sorte que desde 2014, estamos aqui, tomando as decisões administrativas e gerenciais, para que tenhamos uma Instituição cada dia mais forte perante a sociedade”, disse.

Oswaldo D’Albuquerque também dividiu os êxitos de sua gestão com o secretário-geral do Ministério Público do Acre. Destacou a atualização da Lei Orgânica, as melhorias nas unidades ministeriais, a expansão do programa MP na Comunidade, entre outras, como a revisão do Planejamento Estratégico feita sem consultoria externa, tendo desenvolvido metodologia própria, reconhecida nacionalmente.

Para o procurador-geral, a posse de Celso Jerônimo acrescenta valor à Instituição. “As suas virtudes pessoais e a excelência das suas qualidades intelectuais serão de inegável valia para a atuação do MPAC no Segundo Grau de jurisdição, assim como agregará valor às atividades extrajudiciais afetas às Procuradorias de Justiça e aos Centros de Apoio Operacional”, acrescentou.

Celso Jerônimo

Celso Jerônimo é natural de Campos de Meio (MG) e possui graduação em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro. Ingressou na carreira do Ministério Público em 31 de janeiro de 1997, aos 39 anos. Foi promotor em Feijó e, por substituição, atuou nas promotorias de Xapuri, Tarauacá, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Brasileia.

Na capital, atuou na 2ª e 3ª Promotoria Cível, e atualmente era o titular da 8ª Promotoria Cível, que atua perante a 3ª Vara de Família. Foi ainda, promotor eleitoral.

Entre os anos de 2004 e 2009, presidiu a Associação do Ministério Público do Estado do Acre (Ampac). Foi também Ouvidor substituto e diretor da Fundação Escola Superior do Ministério Público (Fempac). Atualmente é o secretário-geral do MPAC.

Era bancário no Banco do Estado do Paraná, antes de tomar posse como promotor de Justiça no Acre.

“Todo o Ministério Público deve sentir-se honrado porque hoje se faz justiça com uma pessoa que tem todas as qualidades e qualificações técnicas, humanas, profissionais, éticas e morais para assumir esse posto de finalização da nossa carreira”, comentou o presidente da Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), promotor Francisco Maia Guedes.

A solenidade

Após a entrada dos membros do Colégio de Procuradores e composição da mesa de honra, o procurador-geral, que preside o Colégio declarou aberta a sessão solene e o empossado foi conduzido até o auditório. Em seguida, houve um minuto de silêncio pela morte de Wildy Viana, pai do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana.

A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades, entre elas, a procuradora-geral do Estado, Maria Lídia Soares, que representou o governador Tião Viana; a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Denise Bonfim; a corregedora-geral da Justiça Waldirene Oliveira; a vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri; a defensora-geral do Estado, Roberta de Paula Caminha; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antônio Malheiros; e a representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudia Maria Messias.

Kelly Souza – Agência de Notícias do MPAC

Fotos – Tiago Teles