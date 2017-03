Amigos e populares fazem fila em velório de seu Wildy Viana no Palácio Rio Branco, na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/03/2017 10:19:34

Sob chuva, dezenas de pessoas fazem fila na manhã desta terça-feira, 14, do lado de fora do Palácio Rio Branco para acompanharem o velório de seu Wildy Viana, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, que acontece no Salão Nobre do Palácio.

Há pouco, padres, pastores e líderes espíritas conduziram um ato ecumênico com mensagens e orações em memória de seu Wildy.

Além de amigos, anônimos que conheceram seu Wildy, comparecem ao velório, parlamentares, empresários, autoridades do Judiciário e membros do Ministério Público.

O sepultamento está marcado para as 10h no Cemitério São João Batista.