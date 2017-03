Acre decreta luto oficial de três dias pela morte de Wildy

Da redação ac24horas - 14/03/2017 08:32:33

O governador do Estado do Acre, Sebastião Viana, publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira (14) o Decreto N° 6.149, o qual declara luto oficial pela morte do ex-deputado federal Wildy Viana das Neves, pai do governador:

“Art. 1º Fica declarado luto oficial no Estado do Acre, por três dias, a partir desta data, em homenagem à memoria do Ex-Deputado Federal, Ex-Deputado Estadual e Ex-Vereador de Rio Branco, WILDY VIANA DAS NEVES.”

O que é “Luto Oficial”

O Luto Oficial é a forma do Brasil demonstrar o sentimento de pesar ou dor pela morte de alguém. Durante a fase é obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional a meio mastro, em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.

Durante o velório ou parte dele e no deslocamento, o caixão poderá ser coberto com a Bandeira Nacional. Antes do sepultamento, deverá a Bandeira nacional ser dobrada e entregue à família do falecido. No funeral, também é comum o governo colocar todos os recursos materiais à disposição das famílias dos envolvidos.