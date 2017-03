“Wildy Viana foi um homem público exemplar”, diz Jonas Lima

Da redação ac24horas - 13/03/2017 14:56:27

O deputado estadual Jonas Lima (PT) divulgou nota de pesar pelo falecimento dos ex-deputado federal Wildy Viana. Para Lima, Viana foi um exemplo de homem público. Leia abaixo, a íntegra da nota:

“É com extremo pesar que recebo a notícia do falecimento do senhor Wildy Viana das Neves, pai do governador Tiao Viana e do Senador Jorge Viana. O senhor Wildy Viana foi um homem público exemplar, que dedicou sua vida à busca do desenvolvimento do nosso estado, e nos deixa uma lição de honra, dedicação e trabalho. A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, Jonas Lima