“Wildy Viana foi um grande político e um homem que amava nosso Estado”, diz Vagner Sales

Da redação ac24horas - 13/03/2017 15:55:27

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB) lamentou na tarde desta segunda-feira (13), a morte do ex-deputado federal Wildy Viana, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, ambos do PT.

O peemedebista destaca que teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Wildy Viana, na época que ele se filiou ao PMDB, na administração do ex-governador Flaviano Melo. “Era um político admirável”, diz Sales.

Vagner Sales afirma que o Acre perde um político que sempre trabalhou e incentivou o crescimento do Acre. “Wildy Viana foi um grande político e um homem que amava nosso Estado. Ele sonhava com um Acre desenvolvido”.

“Neste momento de dor, eu gostaria de expressar meu profundo pesar ao governador Tião Viana e ao senador Jorge Viana, dois políticos que herdaram um grande legado do ex-deputado Wildy Viana”, finaliza Vagner Sales.