Últimos minutos de Wildy Viana foram ao lado dos filhos Jorge, Sebastião e Silvia

João Renato Jácome - 13/03/2017 15:40:15

A manhã desta segunda-feira, dia 13, foi movimentada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O governador Sebastião Viana, o irmão, senador Jorge Viana, e a irmã deles, Silvia Helena Viana, ficaram de prontidão ao lado do pai, Wildy Viana, de 87 anos, que morreu às 14h30.

Uma servidora do Huerb chegou a comentar ao ac24horas que nos últimos dias os filhos estavam sempre com o pai, acompanhando de perto o quadro clínico. “São pessoas como nós, que tem sentimentos, uma família, e fiquei muito impressionada com o cuidado deles com o pai, a atenção que tinham em tudo”, contou.

Após saber da morte do ex-deputado federal, Silva deixou a UTI bastante emocionada. Para sair do hospital, Silvia usou a porta de emergência, que fica na lateral do Huerb. Também foi por essa porta que saíram Sebastião e Jorge Viana, esses dois, com os olhos marejados e aparência abatida.

Na saída, alguns usuários do hospital se solidarizaram com os irmãos Viana. Um deles disse: “Governador, meus sentimentos ao Senhor e à família. Deus os guarde e console”. Rapidamente, ainda sem noção de quem estava falando, Sebastião retorna da porta do carro e agradece: “Muito, muito obrigado”, disse ao popular.

Um outro chegou a apertar a mão do senador Jorge Viana, dizendo: “Jorge, meus mais sinceros sentimentos. Deus cuide de todos vocês. Força!”. Em troca, o senador disse que ficava “muito agradecido”. Depois, embarcou no bando de trás da caminhonete que levada o governador do Acre.

Como acompanhou o portal, durante toda a manhã, Sebastião, Silvia e Jorge Viana estiveram ao lado do pai durante os últimos minutos de vida dele. Internado desde a quarta-feira passada, Wildy Viana apresentou complicações pulmonares e precisou ser socorrido por paramédicos e encaminhado diretamente à UTI do Huerb.