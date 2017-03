Luiz Gonzaga se solidariza coma a família Viana: “Dico do Povo”

Da redação ac24horas - 13/03/2017 17:40:02

O deputado Tucano Luiz Gonzaga também foi mais um parlamentar a deixar de lado as disputas políticas e se manifestar de forma solidária ao governador do Estado, Tião Viana, e ao senador Jorge Viana, bem como aos demais familiares pela perda do patriarca da família, Wildy Viana. Veja a seguir a manifestação do deputado Gonzaga.

“Se ainda estivesse na política, provavelmente seríamos adversários por conta do momento. Entretanto, do ponto de vista histórico, temos de reconhecer: o Wildy Viana das Neves, vereador, deputado estadual e deputado federal, além de outras funções públicas, faz parte de uma geração de políticos em extinção, uma geração na qual temos que nos espelhar!”.

“Sem demagogia, pode-se dizer que Wildy Viana foi um político do povo, se identificava com os mais humildes e fazia isso com muita naturalidade, pelo que vi e ouvi falar. Que o Altíssimo o receba em sua morada, Dico do Povo!”.