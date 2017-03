Sete presos tentam fugir, mas são recapturados

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 13/03/2017 10:25:59

Um grupo de sete presos conseguiu fugir, ainda que temporariamente, do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC) na madrugada desta segunda-feira (13) em Rio Branco. Mas a alegria durou pouco e os agentes penitenciários (agepens) conseguiram recaptura-los dentro do açude localizado mas proximidades do presídio.

Por conta das condições climáticas, os agentes penitenciários estavam de sobreaviso e monitorando os diversos pavilhões do presídio. Por volta das duas horas da madrugada notaram a falta de detentos de uma das celas do pavilhão “J” da unidade dos presos sentenciados, conhecida como “Chapão”, e ocupada por detentos do CV/B13.

Os agepens verificaram terem sido serrados dois conjuntos da grades e passaram a checagem no pátio, onde foi encontrada uma corda artesanal, conhecida como “Teresa” e fixada no muro externo.

Um alerta foi imediatamente emitido e os agepens passaram a fazer buscas na parte externa e localizaram os sete fugitivos escondidos dentro do açude já nas proximidades da mata.

Os detentos foram recapturados e reconduzidos de volta à cela. No momento uma contagem está sendo feita no pavilhão “J” para identificar os presos e verificação se outros detentos não conseguiram fugir.

O presidente da Associação dos Agepens, José Janes, parabenizou aos agentes pela eficácia da ação, mesmo com a falta de pessoal e equipamentos: “Nossos guerreiros estão atentos e fazendo de tudo para proteger a sociedade”.