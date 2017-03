SEE intima mais duas professoras por abandono de cargo público

Da redação ac24horas - 13/03/2017 07:55:42

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) está mais um vez tentando localizar servidores desaparecidos. No Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira (9) encontra-se mais dois chamamentos de servidoras com mais de uma centena de dias sem comparecer aos postos de trabalho.

Mesmo indiciadas no devido processo administrativo disciplinar (PAD), as duas professoras não foram localizadas, havendo a necessidade de intimação por meio da imprensa pública. A publicação não informa se as professoras receberam os respectivos salários durante as faltas.

Em ambos os casos, as Comissões de PAD, buscam apurar a responsabilidade por eventual Abandono de Cargo e citam as servidoras para apresentar defesa escrita em 15 dias após a publicação sob pena de revelia.

O termo de indiciação e demais documentos estão à disposição das indiciadas ou dos defensores delas na Divisão de Processo Administrativo Disciplinar, na Rua Rio Grande do Sul, n° 1.907, Bairro Volta Seca, em Rio Branco-AC. Os contatos podem ser pelo telefone (68) 3213-2348, e-mail: sindicancia.educacao@ac.gov.br.

A professora RLC ausentou-se supostamente sem justificação nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2016, totalizando 150 dias de ausência. Além disso, a comissão processante não conseguiu localizar a servidora e identificado indícios da falta administrativa de abandono de cargo.

Por sua vez, a professora N.B.A., também acusada de suposto abandono de cargo, com faltas consecutivas e não justificadas nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2016 e janeiro de 2017, totalizando 240 dias de faltas. Esta servidora também não foi localizada e responde por abandono de cargo.