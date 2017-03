Sebastião Viana sobre seu pai Wildy: “Nunca deixou de trabalhar e construir bons exemplos”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 18:48:28

O governador Sebastião Viana chegou há pouco ao Palácio Rio Branco, lugar onde será velado o corpo de seu pai Wildy Viana.

O governador chegou acompanhado do filho Virgílio e falou com a imprensa na entrada do Palácio. Emocionado, ele lembrou de seu Wildy como um exemplo de vida em família, no trabalho e nas amizades.

“62 anos de vida em família e ele sempre foi aquele que acordava às 04h da manhã e dormia 9h30, 10h da noite e ele nunca deixou de trabalhar e de construir bons exemplos”, disse o governador.

O velório de seu Wildy será reservado primeiramente à família, durante duas horas. Depois será liberado ao público.

Wildy Viana Neves morreu nesta segunda-feira, 13, aos 87 anos, na UTI do Pronto Socorro, vítima de complicações respiratórias.