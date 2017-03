Sebastião diz: “há 57 dias sem violência na Cidade do Povo”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 07:36:15

“Notícia alegre: há 57 dias sem homicídio ou violência na Cidade do Povo”, comemorou em sua conta no Twitter o governador Sebastião Viana. “Grato à equipe de segurança e comunidade. PAZ”, acrescentou o chefe do Palácio ao agradecer a Segurança Pública do Estado.

A notícia dada pelo governador ocorre um dia após a inauguração de três praças na Cidade do Povo. As três obras custaram R$ 1,5 milhão e contam com quadras, academia ao ar livre, bancos, calçadas e playgrounds.

Por outro lado, a criminalidade no Acre alcança índices absurdos. Além dos inúmeros assaltos, somente nos primeiros meses do ano foram registrados mais de 100 homicídios, a maioria por causa da guerra entre as facções criminosas e a disputa por territórios do tráfico de drogas nas cidades do Acre.