Rio Juruá em CZS apresenta vazante no fim de semana e fica abaixo da cota de transbordamento

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 13/03/2017 14:33:34 Corresponde no Vale do Juruá

O Rio Juruá resolveu dar uma trégua aos ribeirinhos de Cruzeiro do Sul neste final de semana, quando marcou, neste domingo (12), 12,87 metros – 13 centímetros abaixo da cota de transbordamento. Ainda assim o Corpo de Bombeiros na região continua a monitorar o manancial, já que há previsão de chuvas para a região nos próximos dias.

Segundo as autoridades municipais, mesmo com a vazante, 31 famílias permanecem em abrigos montados pela prefeitura. A previsão é de que elas só regressem para casa no final do mês.

A Defesa Civil descarta uma nova cheia. Só neste ano, o Rio Juruá transbordou duas vezes. Em fevereiro, em uma enchente histórica, quase cem famílias ficaram desabrigadas, e outras 742 ficaram desalojadas, tendo de ser acolhidas em casas de amigos ou parentes.

Um total de 3,7 mil pessoas, segundo a prefeitura, foram atingidas pela cheia.