Reforma de cozinha comunitária por secretaria do Acre tem o 10º aditivo para um contrato de R$ 12 mil

Da redação ac24horas - 13/03/2017 08:03:15

Um conjunto de três extratos de termos aditivos publicados no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira (08) causou estranheza em quem se preocupou em ler a publicação oficial: foram três prorrogações para um contrato de pouco mais de R$ 12 mil. A reportagem encaminhou um pedido de informações à Secretaria de Estado de Pequenos Negócios do Estado do Acre, mas não houve resposta.

Conforme se verifica no DOE em questão, os termos aditivos se referente a contratação de Empresa especializada na execução nas Cozinhas Comunitárias, com reforma do depósito para inclusão de câmaras frias.

O serviço está dividido em três lotes: Lote 01 – Cozinha Comunitária Bairro Santa Inês; Lote 02 – Cozinha Comunitária Bairro Palheiral e; Lote 03 – Cozinha Comunitária Bairro Chico Mendes, todas em no município de Rio Branco/AC.

A 7ª prorrogação foi para mais um mês; a 8ª para dois, 9ª para um e a 10ª para mais outro mês de prazo. Para todos os que viram a publicação restou a pergunta sobre qual a complexidade em um serviço teoricamente tão pequeno a ponto de prorrogar 10 vezes o prazo inicial.

Silêncio governamental

A equipe do ac24horas encaminhou ainda na quarta-feira (8) um pedido de informações sobre os motivos das 10 prorrogações do contrato para a jornalista responsável pelas informações da Sepn, conforme orientação da Assessoria de Comunicação do Governo. Não houve resposta ao pedido até o fechamento da reportagem.