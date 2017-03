Principal adversário de Sebastião, Rocha lamenta morte de Wildy

Da redação ac24horas - 13/03/2017 15:59:32

O deputado federal Major Rocha (PSDB) divulgou na tarde desta segunda-feira (13) uma nota nas redes sociais por conta do falecimento do ex-deputado federal e pai do governador do Estado, Sebastião Viana, e do senador Jorge Viana. Na postagem, o deputado tucano deixou de lado as disputas políticas e se mostrou solidário à família.

Tão logo soube da morte do ex-deputado, o deputado Rocha suspendeu as atividades e se manifestou publicamente. “Neste momento não há adversários nem disputas, apenas a dor da perda de um familiar”, comentou. Veja, na íntegra, a nota publicada pelo parlamentar:

“Neste momento, onde a dor da perda de um ente querido atinge a família Viana, me solidarizo com o governador Tião Viana e o senador Jorge Viana pelo falecimento de seu pai, Wildy Viana. ‘Seu Wildy’ faleceu na tarde desta segunda-feira, (13), na capital acreana. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e parentes”, diz a nota publicada no Facebook.