Prefeitura de Rio Branco lança seleção de currículo para 119 vagas temporárias na Emurb

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 13/03/2017 10:01:54

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta segunda-feira um edital para a seleção de 119 pessoas para contratação imediata e mais 148 para o cadastro de reserva da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, Emurb. A seleção vai por meio de análise de currículo.

O edital, em sua íntegra, pode ser consultado na edição desta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), páginas de 97 a 106. A seleção é parceria da Emurb com o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e o Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb).

O processo seletivo é para a contratação de servidores temporários, nível médio e fundamental. O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

A inscrição se será por intermédio do SINE e os aprovados serão enquadrados no regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho-CLT). O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.diario. ac.gov.br para consulta e impressão, e no SINE.

O processo seletivo será composto de: 1ª Etapa: Análise Curricular; 2ª Etapa: Entrevista de caráter classificatório e; 3ª Etapa: Prova Prática para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no site do DOE.

As inscrições ocorrerão no período de 13 a 17 de março de 2017 e deverá ser feita no SINE. Após a seleção no SINE, os envelopes com a documentação, carta de recomendação e as fichas de inscrição dos candidatos serão encaminhados a EMURB para serem analisados pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Simplificado através do site www.diario.ac.gov.br ou por meio dos telefones (68) 3227 6510 / 3226 7799.