Porta-voz do governo entra em confronto com sindicatos pelos aumentos vetados pelo TCE

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 13/03/2017 14:39:52

A necessidade de evitar a chefia dos ataques dos maiores sindicatos por conta do imbróglio dos aumentos salariais vetados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), parece ter a máquina de comunicação e imprensa do governo do Estado. Um vídeo público divulgado pelo porta-voz do governo Sebastião Viana atacou as declarações dos três sindicatos por conta da suspensão dos aumentos salariais negociados.

O porta-voz do governo, Leonildo Rosas, afirmou não passar de uma disputa a respeito da interpretação jurídica sobre o caso. A conselheira Naluh Gouveia concedeu uma medida cautelar para impedir o Estado de pagar os aumentos salariais dos servidores da Educação e Saúde, bem como da incorporação de uma gratificação para os Policiais Militares (PM).

Segundo Rosas, o governo está lutando para dar os aumentos e conceder reajustes, mas criticou o posicionamento de alguns sindicatos pelas posições públicas destes: “Parece estarem torcendo contra”.

O porta-voz afirmou: “Vamos Acabar com os boatos e ter comprometimento com a causa do Estado. Sindicalista é para defender categoria e o Estado para defender o interesse público. Temos a certeza de estarmos dentro da lei”.

Nesta quinta-feira, com presença confirmada dos representantes dos sindicatos prejudicados, o conselheiro do TCE Antônio Malheiro vai trazer o relatório do seu pedido de vista sobre a medida cautelar da conselheira Naluh. A expectativa é de que o pleno da Corte de Contas siga a recomendação para suspender os gastos com aumentos salariais e incorporações, mas apenas direcione para os respectivos secretários.