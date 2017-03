“Peço ao bom Deus que permita que ele possa superar este momento difícil”, diz Jorge Viana sobre seu pai

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 07:33:23

Internado na noite da última quarta-feira, 08, no leito 01 da UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, seu Wildy Viana, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, fez uma sessão de radioterapia no Hospital das Clínicas e “segue em observação, em situação estável, mas ainda é muito grave”, informou o senador Jorge Viana.

Seu Wildy tem 87 anos. Ele foi internado com princípio de insuficiência respiratória e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Pacientes com essa doença possuem dificuldade na respiração por causa da obstrução nas vias aéreas.

Em sua fanpage, Jorge Viana agradeceu a solidariedade e manifestações de apoio.

“Quero agradecer a solidariedade e as manifestações de apoio a mim, ao Tião e a Silvinha, enfim a toda nossa família, diante do quadro de saúde de meu pai, Wildy Viana. Aos 87 anos, ele está internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, depois de fazer uma sessão de radioterapia na Fundação Hospitalar e segue em observação, em situação estável, mas ainda é muito grave. Peço ao bom Deus que permita que ele possa superar este momento difícil e seguir conosco e minha mãe por mais tempo. Só quero deixar aqui meu muito obrigado pelo carinho dos amigos. Meu domingo será aqui, ao lado dele, pedindo a Deus para que ele possa voltar pra casa”