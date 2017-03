Oposicionista ferrenho lamenta morte do pai de Sebastião e Jorge

Da redação ac24horas - 13/03/2017 16:11:37

Principal oposicionistas do PT nas redes sociais, o ex-deputado Luiz Calixto emitiu na tarde desta segunda-feira, 13, nota de pesar pelo falecimento de Wildy Viana, pai de dois de seus maiores inimigos políticos. “Meus pêsames, meus sentimentos e minha palavra de conforto ao governador Tião Viana, ao senador Tião Viana, as senhoras Silvia Helena, filha, e Silvia Viana, esposa, pelo falecimento do senhor Wildy Viana”, lamentou Calixto.