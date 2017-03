Morre aos 87 anos, Wildy Viana, pai de Sebastião e Jorge

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 14:43:21

Morreu às 14h30min desta segunda-feira, 13, aos 87 anos, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações respiratórias, seu Wildy Viana Neves, pai do senador Jorge Viana e do governador Sebastião Viana. A informação foi confirmada pelo próprio governador por meio de sua conta no twitter.

Nas redes sociais, Sebastião afirmou que seu pai “deu as maiores lições de honra, humildade, trabalho e amor ao Acre”. “Pudemos dizer que o amamos e que ele fez de tudo por nós”, disse ainda o governador.

Wildy Viana foi internado na noite da quarta-feira passada com princípio de insuficiência respiratória e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Ele chegou a ser submetido a uma sessão de radioterapia, mas seu estado de saúde já era muito grave.

QUEM FOI WILDY VIANA?

Nascido em 26 de abril de 1929, em Brasileia, seu Wildy Viana das Neves, filho de Virgílio Viana das Neves e de Sebastiana Lopes Viana, era radiotelegrafista. Era chamado pelos amigos pelo apelido de Dico. Na carreira política, ele começou como vereador em Rio Branco em 1963 pela UDN,antiga União Democrática Nacional, e com a outorga do bipartidarismo pelo Ato Institucional Número Dois baixado pelos militares em 1965, optou pela ARENA, a Aliança Renovadora Nacional.

Foi eleito presidente da Câmara Municipal de Rio Branco em janeiro de 1966e assumiu a prefeitura após a cassação de Aníbal Miranda. Depois, deixou o cargo em julho em razão do pleito de outubro quando foi eleito deputado estadual pela ARENA reelegendo-se em 1970 e 1974.

Em 1º de setembro de 1978 seu cunhado, Joaquim Macedo, foi confirmado governador do Acre após indicação do presidente Ernesto Geisel e em novembro Wildy Viana foi eleito deputado federal e reeleito pelo PDS em 1982.

Era casado há 58 anos com Sílvia Falcão Macedo das Neves com quem teve quatro filhos: Jorge Viana, atualmente senador, Sebastião Viana, governador, Silvia Helena e Wildy Viana Neves Filho (este último já falecido).