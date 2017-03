Moisés Diniz: “Wildy Viana encerra um período da história do Acre e deixa um vitorioso legado”

Da redação ac24horas - 13/03/2017 16:05:16

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) se manifestou publicamente por conta da morte de Wildy Viana, pai governador Tião Viana e do senador Jorge Viana. Muito comovido, o deputado comunista ressaltou a contribuição do ex-deputado federal à história recente do Estado.

“Um homem é do tamanho dos seus sonhos e de sua luta. Wildy Viana encerra um ciclo importante da história do Acre, deixando um forte e vitorioso legado político. Minha solidariedade aos filhos Jorge, Tião e Sílvia”, comentou Moisés Dinz.

Moisés ressaltou o fato do genitor da família Viana ter sido um dedicado chefe de família e ter vindo de Brasileia e ter chegado ao cargo de deputado federal e secretário de Estado.

“O ‘seu’ Wildy, como ele gostava de ser chamado, é uma pessoa que vai ficar na história do estado por conta da grande contribuição dele para o desenvolvimento e para a política acreana”, finalizou.