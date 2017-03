Ministério Público do Acre emite nota de pesar pela morte de Wildy

Da redação ac24horas - 13/03/2017 16:13:59

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lamenta com profundo pesar o falecimento do senhor Wildy Viana das Neves, pai do governador do Acre, Tião Viana, e do senador Jorge Viana, nesta segunda-feira, 13, em Rio Branco.

Wildy Viana é um exemplo de dignidade, honradez e dedicação ao Acre e seu povo. Ele deixa a sua contribuição para o desenvolvimento do Estado, tendo sido Vereador e Prefeito Interino de Rio Branco, Deputado Estadual e Deputado Federal.

O MPAC manifesta seus sentimentos à família, externando votos de solidariedade, rogando a Deus a força e o conforto necessário para superar este momento de profunda dor.

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

Procurador-Geral de Justiça

Rio Branco- Ac, 13 de Março de 2017