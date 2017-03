Marcus Viana decreta luto oficial de três dias por morte de Wildy

Da redação ac24horas - 13/03/2017 18:15:21

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, emitiu nota na tarde desta segunda-feira, 13, lamentando a morte do ex-deputado Wildy Viana, aos 87 anos, pai do governador Sebastião Viana e do Senador Jorge Viana, ambos do PT.

Marcus lembrou que Wildy teve uma vida a ajudar as pessoas e decretou luto oficial de três pela morte do homem que ocupou o cargo de prefeito de Rio Branco interinamente na década de 80.