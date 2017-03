Jéssica Sales diz que Wildy Viana deixou seu nome marcado na política do Estado do Acre

Da redação ac24horas - 13/03/2017 19:33:47

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) disse que recebeu com grande pesar a notícia da morte do ex-deputado federal Wildy Viana. De acordo com ela, Viana era homem íntegro, humano, que deixou seu nome marcado na política acreana.

“Apresento o sentimento e solidariedade ao governador Tião Viana, ao Senador Jorge Viana, familiares e amigos pelo passamento de Wildy Viana. Que Deus na sua infinita bondade lhes conceda o conforto espiritual neste momento de dor e saudade”, diz Jéssica Sales.