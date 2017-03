Homem que se desligou do B13 após se converter em igreja é preso pela polícia por prática de roubo

Da redação ac24horas - 13/03/2017 09:37:16

Luciano da Silva Nascimento, vulgo 10 Segundos, que há duas semanas apareceu ao lado do pastor Arnaldo Barros em um vídeo na internet pedindo perdão e anunciando desligamento do Bonde dos 13, se declarando novo convertido da Igreja Geração Eleita, foi preso durante o final de semana suspeito pelo crime de roubo no bairro São Francisco.

De acordo com o Delegado responsável pela prisão, Karlesso Néspoli, vulgo 10 Segundos vinha sendo investigado pelo crime de roubo à casa de um advogado e um gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos da cidade.

A investigação é fruto do trabalho da Delegacia de Investigações Criminais (DIC), que com a ajuda da Justiça conseguiu prende-lo com um mandado de prisão preventiva. Após a apresentação, Luciano foi encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde.