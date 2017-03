Heitor Júnior diz que Wildy Viana colaborou por uma sociedade mais justa

Da redação ac24horas - 13/03/2017 16:06:21

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Wildy Viana das Neves, Radiotelegrafista, ex-vereador de Rio Branco, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, pai do senador Jorge Viana e do governador do Acre, Tião Viana. Agradecemos a imensa colaboração deste ilustre acreano na luta por uma sociedade mais justa, que descanse em paz.

Neste momento nos unimos em oração à sua família e amigos para que esta perda possa ser compreendida com a esperança do conforto divino.

Cordialmente,

Deputado estadual Heitor Júnior