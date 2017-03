Estado de saúde de seu Wildy Viana piora na UTI do HUERB

Da redação ac24horas - 13/03/2017 10:11:05

Seu Wildy Viana, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, apresentou piora em seu quadro clínico na manhã desta segunda-feira 13. Ele está internado na UTI do Pronto Socorro em estado grave. Ainda pela manhã chegou a circular a informação de que seu Wildy havia falecido, o que foi desmentido pela assessoria do governador.

Seu Wildy tem 87 anos. No final de semana, ele foi submetido a uma sessão de radioterapia no Hospital das Clínicas. Ontem, em sua página no Facebook, o senador Jorge Viana informou que seu pai “segue em observação, em situação estável, mas ainda é muito grave”.

Wildy Viana foi internado na noite da quarta-feira com princípio de insuficiência respiratória e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Pacientes com essa doença possuem dificuldade na respiração por causa da obstrução nas vias aéreas.