Defensoria Pública divulga nota de pesar pela morte de Wildy Viana

Da redação ac24horas - 13/03/2017 17:51:26

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), lamenta com profundo pesar o falecimento do senhor Wildy Viana das Neves, pai do Governador do Estado do Acre, Tião Viana, e do Senador Jorge Viana, nesta segunda-feira (13), em Rio Branco/AC.

Wildy Viana deixou a sua contribuição significativa para o desenvolvimento do Estado, tendo sido Vereador e Prefeito Interino de Rio Branco, Deputado Estadual e Deputado Federal. Foi um verdadeiro exemplo de dignidade, honradez e dedicação ao seu amado Estado do Acre, e seu povo querido, pelo qual dedicou sua vida.

Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda.

Rio Branco- Ac, 13 de março de 2017.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

Defensora Pública-Geral do Estado