Corpo de seu Wildy Viana será velado no Palácio Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 15:09:45

O corpo de seu Wildy Viana Neves, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, será velado no Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, no Centro da capital, a partir das 17h, somente para a família. Já às 19h, a cerimônia será aberta ao público. O local do sepultamento ainda não foi divulgado.

Wildy Viana morreu nesta segunda-feira, 13, aos 87 anos, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações respiratórias. Ele foi internado na noite da quarta-feira passada com princípio de insuficiência respiratória e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Seu Wildy chegou a ser submetido a uma sessão de radioterapia.