Corpo de seu Wildy Viana, pai de Sebastião e Jorge, chega ao Palácio Rio Branco para ser velado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 19:54:19

O corpo de seu Wildy Viana chegou às 19h ao Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, no Centro da capital, onde será velado até às 10h horas desta terça-feira, 14.

O caixão foi transportado do veículo da funerária até o local da cerimônia fúnebre, no Salão Nobre do Palácio, por homens do Corpo de Bombeiros. O velório será inicialmente fechado para a família durante um período de duas horas e depois aberta ao público.

A viúva, dona Silvia, os filhos de seu Wildy, o senador Jorge Viana, o governador Sebastião Viana e Silvinha Helena e os netos Tiago e Virgílio estão no velório.

Wildy Viana morreu nesta segunda-feira, 13, aos 87 anos, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações respiratórias. Ele foi internado na noite da quarta-feira passada com princípio de insuficiência respiratória e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.