Câmara de Vereadores lamenta morte de seu Wildy e informa que não haverá sessão nesta terça

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/03/2017 19:59:28

Em nota, a Câmara Municipal de Rio Branco lamentou o falecimento de seu Wildy Viana das Neves e informou que a sessão desta terça-feira, 13, na Casa, está suspensa.

Seu Wildy foi eleito vereador em Rio Branco e se tornou à época o primeiro presidente da Câmara Municipal da capital.

Pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, Wildy Viana morreu nesta segunda-feira, 13, aos 87 anos, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações respiratórias.

“Neste momento de tristeza e dor, apresentamos condolências aos familiares nesta hora de profundo pesar”, diz a nota da Câmara Municipal.