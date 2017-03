Blairo Maggi chega daqui a pouco a Rio Branco para agenda oficial

Da redação ac24horas - 13/03/2017 05:38:32

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, chega logo às 9h a Rio Branco para uma agenda com produtores rurais na Federação das Indústrias do Acre (Fieac), onde 15 anos depois ele reafirma o programa de expansão da cultura da soja que ele mesmo deflagrou em Rio Branco quando da inauguração do terminal graneleiro do Madeira (Hermasa) em Porto Velho.

Blairo desembarca nesta terça-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. É a primeira vez que ele vem ao Acre como ministro de Estado mas já esteve em Rio Branco como empresário e governador do Mato Grosso. Do aeroporto, onde chega com Gladson Cameli, será recebido por militantes do PP, o ministro segue em comitiva para o auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), onde comanda o Encontro da Agricultura no Acre, evento organizado pelo superintendente regional de Agricultura, Luziel Carvalho.

Na agenda de Maggi no Acre deve constar o anúncio de investimentos para o Estado. Logo após o desembarque, Maggi visita o governador Sebastião Viana. Depois, se reunirá com empresários e produtores no auditório da FIEAC, onde ouvirá propostas e projetos e anunciará as linhas de ação do ministério para apoio à produção rural este ano, especialmente a questão da soja.