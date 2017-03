Bando invade lanchonete, atira e manda dupla terminar o serviço no Pronto Socorro de Rio Branco

Jairo Barbosa - 13/03/2017 07:47:18

Dono de uma lanchonete no bairro São Francisco, Tácio Cleiton Brito Ferreira, foi surpreendido por um grupo de homens armados que invadiram o local e efetuaram contra ele vários disparos. O caso aconteceu próximo das 21 horas do último domingo, em Rio Branco.

Tácio foi atingido várias vezes e encaminhado para o Pronto Socorro em estado gravíssimo. Na mesma noite, policiais militares prenderam numa rua próxima ao PS, Renan Rodrigues, morador do bairro Vitória. Ela estava em um veículo modelo saveiro de placas QLU 4720, e portava uma escopeta municiada e R$ 441,00.

Na delegacia de Flagrantes, para onde foi levado, Renan disse em depoimento que seria integrante de um facção criminosa e recebeu a missão de dar cobertura a um indivíduo conhecido por “Miro, que entrou no hospital para verificar se Tácio havia morrido.

A PM fez buscas no interior da unidade, mas não encontrou o suspeito. No inicio da manhã desta segunda feira, O hospital emitiu boletim confirmando a morte de Tácio Cleiton. Para a polícia, a prisão de Renan confirma a tese de que ele foi mais uma vítima da guerra entre as facções em Rio Branco.